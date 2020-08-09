نصائح "الصحة" للمتبرعين بالدم: تجنب التدخين وأشعة الشمس المباشرة

كثير منا يتبرع بالدماء، وبعد لحظات يشعر بهبوط وإجهاد شديدين، وهو ما جعل وزارة الصحة والسكان تضع مجموعة من النصائح للمتبرعين بالدم، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الوزرارة خلال الأيام السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتضمنت النصائح 5 نقاط محددة، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

1) شرب كمية كبيرة من السوائل أكثر من المعتاد خلال الـ4 ساعات التالية لعملية التبرع بالدم.

2) اترك اللاصق الطبي "البلاستر" على مكان التبرع بالدم لمدة 12 ساعة.

3) لا تدخن لمدة ساعتين.

4) تجنب بذل أي مجهود كبير خلال 24 ساعة.

5) تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين.