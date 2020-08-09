رئيس التحرير

محمود مسلم

نصائح "الصحة" للمتبرعين بالدم: تجنب التدخين وأشعة الشمس المباشرة

كتب:

شيماء عادل
03:27 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
التبرع بالدم

التبرع بالدم

كثير منا يتبرع بالدماء، وبعد لحظات يشعر بهبوط وإجهاد شديدين، وهو ما جعل وزارة الصحة والسكان تضع مجموعة من النصائح للمتبرعين بالدم، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها الوزرارة خلال الأيام السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وتضمنت النصائح 5 نقاط محددة، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية. 

1) شرب كمية كبيرة من السوائل أكثر من المعتاد خلال الـ4 ساعات التالية لعملية التبرع بالدم. 

2) اترك اللاصق الطبي "البلاستر" على مكان التبرع بالدم لمدة 12 ساعة. 

3) لا تدخن لمدة ساعتين. 

4) تجنب بذل أي مجهود كبير خلال 24 ساعة. 

5) تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين. 

اقرأ المزيد:

حكم التبرع بالدم وتنظيم عمليات جمعه وتخزينه.. الإفتاء تجيب

"الصحة" تحدد خطوات التبرع بالدم عبر "فيس بوك"

تدشين مبادرة لمواصلة التبرع بالدم لمرضى شفاء الأورمان بالأقصر

مراحل وعناوين مراكز التبرع بالدم على مستوى الجمهورية