رئيس جامعة المنيا يتفقد اختبار القدرات في "فنون جميلة"

تابع الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائبه لشؤون التعليم والطلاب، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومعايير السلامة على مداخل بوابات الجامعة الرئيسية، التي استقبلت طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز الطالب لاختبارات القدرات المُؤهلة لها.

تابع رئيس الجامعة جولاته التفقدية بتفقد لجان اختبارات القدرات بكلية الفنون، إحدى الكليات التي تُجرى بها اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بجامعة المنيا وذلك ضمن كليات: التربية الرياضية "بنين وبنات"، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكلية التربية الفنية.

استعرض إبراهيم، الإجراءات التي وضعتها الكلية من حيث تطبيق معايير السلامة والأمان للطلاب، وذلك بتخصيص أماكن انتظار بالمباني التي ستُعقد بها الاختبارات، ويتم فيها توزيع استمارات البيانات التي يقوم الطالب بملئها لتحديد رغبته في اختبار القدرات سواءً للفنون أو العمارة، ليتم بعدها تحديد أكواد الطلاب اللازمة لتوجه الطالب للدفع الالكتروني مباشرة، وتحديد الموعد النهائي لأداء الاختبار، مضيفًا أن الكلية حددت ست لجان بقسم الفنون تضم بحد أقصى 100 طالب، وأربع لجان بقسم العمارة تضم بحد أقصى 60 طالبًا يوميًا، إلى جانب تحديد عدد من اللجان الاحتياطية بكل قسم.