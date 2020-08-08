بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق "رأس غارب–المنيا"

أصيب 10 أشخاص اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بطريق "رأس غارب-الشيخ فضل" وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، جرى نقلهم لمستشفى غارب المركزي لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وإبلاغ جهات التحقيق.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة بالكيلو 125 (طريق غارب-المنيا)، والدفع بأكثر من سيارة إسعاف ونقل 8 من المصابين لمستشفى غارب المركزي، ورفض 2 نقلهما للمستشفى،

وحصلت الوطن على أسماء المصابين وهم: "أحمد.ه.ى" 20 سنة، "أحمد.ش.ا"، 17 سنة، "أحمد.خ.ط" 15 سنة، "أحمد.ح.ى" 25 سنة، "خالد.م.س" 27 سن، "بدر.ش.ع" 21 سنة، "محمد.ع.ر" 29 سنة، "خالد.ا.ر" 27 سنة، "جمال. ر.م" 41 سنة، "أحمد.ر.م" 15 سنة.