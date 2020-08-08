مقتل ربة منزل على يد زوجها في المنيا

لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، في إحدى قرى مركز مغاغه بشمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوصول سيدة إلى مستشفى مغاغة العام جثة هامدة.

وانتقل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية، والمقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز إلى موقع البلاغ.

وتبين وقوع مشاجرة بين المجني عليها وزوجها الذي سدد إليها عدة طعنات بمناطق متفرقة من جسدها، فأودى بحياتها على الفور وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما لخلافات مالية.

وأفادت التحريات الأولية، أن سبب الخلاف إصرار المتهم "الزوج" على بيع منزله لإعطاء أموال لشخص من نفس قريته يعمل في توظيف الأموال مقابل الحصول على أرباح كبيرة، غير أن الزوجة اعترضت على تلك الفكرة وأصرت على موقفها وهو ما أدى إلى اندلاع مشاجرة بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق.