"شيراز" وشقيقتها "تيا" تغنيان "إلهي" تضامنا مع لبنان

طرحت الفنانة شيراز أغنية جديدة بعنوان "إلهي" بعد الانفجار الضخم الذي شهده مرفأ بيروت الرئيسي في لبنان وتشاركها فى الأغنية شقيقتها "تيا" والتى تظهر معها لأول مرة فى عمل فني.

أغنية "إلهي" من كلمات وألحان الشاعر العراقي حسن الميالي ومن توزيع داني حلو ومن إخراج زياد خوري والذي رصد فى الكليب الأزمات التي تعيشها لبنان على مدار سنوات، إضافة إلى الحادث المأساوي الأخير بمرفأ بيروت بعد تدمير عدد كبير من المنازل، وتشريد الآلاف من اللبنانيين بسبب الانفجار.