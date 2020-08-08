أسر ضحايا حادث مرفأ بيروت تتسلم جثامين أولادهم وتغادر مطار القاهرة

تسلمت أسر ضحايا حادث مرفأ بيروت الشهير، قبل قليل، جثامين أولادهم من قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والخاص بخروج جثامين الموتى العائدين من خارج البلاد.

وبدت علامات الخزن وانهمرت دموع المشيعين، حزنا على فراق أولادهم الثلاث وهم كل من: إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وأكد أحد أصدقاء الشباب الثلاثة، أن إبراهيم ضحية الحادث هو الابن الوحيد لوالده، مشيرا إلى أن الحادث كان بمثابة صدمة كبيرة لدى أسرهم وأصدقائهم.

يذكر أن الجثامين الثلاثه، وصلوا القاهرة عائدين على متن رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وحضر أقارب الضحايا فجرا، لإنهاء إجراءات وصول الجثامين، وتسلمهم تمهيدا لدفنهم بمسقط رأسهم بمدينة سمنود.

كانت وزارة الطيران المدني، أعلنت انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولي ومطار رفيق الحريري الدولي، فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، وأن الرحلات تسير بين البلدين بصورة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني على تضامن قطاع الطيران المدني المصري مع الأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذي وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وكان الوزير، أعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.