أسر ضحايا حادث مرفأ بيروت يتوافدون على مطار القاهرة لاستلام الجثامين

وسط زحام من المشاعر الحزينة، ودموع امتزجت بالدعاء والتضرع إلى الله لطلب الرحمة والمغفرة، بدأت أسر ضحايا حادث مرفأ بيروت الشهير، تتوافد أمام قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، والخاص بخروج جثامين الموتى العائدين من خارج البلاد.

وبدت علامات الخزن والدهشة والقلق، تعتلي وجوه الحاضرين، قبل دقائق قليلة من وصول جثامين أولادهم الثلاث وهم: "إبراهيم عبدالمحسن السيد أبو قصبه، وعلي إسماعيل السيد شحاتة، ورشدي رشدي أحمد الجمل"، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

يذكر أن الجثامين الثلاثه، سيصلون القاهرة عائدين على متن رحلة الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران رقم 714 القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، حيث حضر أقارب الضحايا فجر اليوم لإنهاء إجراءات وصول الجثامين، وتسلمهم تمهيدا لدفنهم بمسقط رأسهم.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت انتظام الحركة الجوية بين مطار القاهرة الدولى ومطار رفيق الحريري الدولى فيما يتعلق بوصول الطائرات أو مغادرتها، وأن الرحلات تسير بين البلدين بصوره منتظمة وفى المواعيد المحددة، وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى على تضامن قطاع الطيران المدنى المصرى مع الأشقاء فى لبنان حكومة وشعباً وذلك إثر حادث الانفجار الأليم الذى وقع بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعرب الوزير عن خالص التعازى والمواساة لأسر الضحايا داعياً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.