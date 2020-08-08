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 الصحة السعودية: تسجيل 1469 إصابة و37 حالة وفاة بكورونا

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أ ش أ
04:11 م | السبت 08 أغسطس 2020
السعودية

السعودية

ذكرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 287262 حالة، بينها 33692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

وأضافت الوزارة - وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 1492 حالة تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 250440 حالة، فيما جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3130 حالة، مشيرة إلى إجراء 60846 فحصا مخبريا جديدا.

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