 الصحة السعودية: تسجيل 1469 إصابة و37 حالة وفاة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 1469 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 287262 حالة، بينها 33692 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية.

وأضافت الوزارة - وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن 1492 حالة تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 250440 حالة، فيما جرى تسجيل 37 حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3130 حالة، مشيرة إلى إجراء 60846 فحصا مخبريا جديدا.