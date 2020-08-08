عاجل.. مستشفى النجيلة يستقبل 6 مصابين بكورونا بعد عودته للعزل مرة أخرى

أعلن الدكتور محمد علي، وكيل مديرية الصحة بمطروح، وصول 6 مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" إلى مستشفى النجيلة للحجر الصحي، وهم أول حالات يجري عزلها، بعد قرار وزارة الصحة بعودته للعمل مستشفى عزل مرة أخرى.

وقال "علي"، اليوم، في تصريح خاص لـ "الوطن"، إن مستشفى النجيلة مستمر في استقبال باقي الحالات المصابة من جميع المستشفيات المركزية من أقسام العزل بها.

وأضاف علي، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أنه يوجد نحو 30 حالة مصابين بفيروس كورونا المستجد على مستوى المحافظة، وبدأ مستشفى النجيلة في استقبال حالات اليوم السبت، مشيرًا إلى أن أقسام العزل ألغيت في جميع المستشفيات بنطاق مراكز ومدن مطروح، ومنها مستشفى سيوة المركزي، ومستشفى الضبعة المركزي، ومستشفى الحمام المركزي، ومستشفى مطروح العام.

وأوضح، أن النجيلة كونها أول مستشفى حجر صحي فى مصر، نجحت في القيام بدورها، واستقبال أولى حالات عائدة من المصريين من مدينة وهان الصينية، وجميع العاملين بها من أطقم طبية وتمريض من أصحاب الخبرة والكفاءة العالية فى التعامل مع مصابي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المستشفيات المركزية لم تثبت كفاءتها في التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مثل مستشفى مطروح العام، ولذلك فإن قرار عودة النجيلة كمستشفى للعزل في صالح المرضى، قائلًا: "خصصنا غرفة واحدة بكل مستشفى مركزي للكشف عن الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، ومن يثبت إصابته يتم تحويله مباشرة إلى مستشفى النجيلة وعزله حتى يتماثل للشفاء ويخرج".

وتابع، بأن مستشفى النجيلة للعزل، يطبق جميع الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى من تعقيم ونظافة مستمرة على مدار الساعة، طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة، لمنع أي انتشار أو انتقال للعدوى للفريق الطبي والتمريض وجميع العاملين في المستشفى.