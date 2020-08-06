تراجع الليرة التركية لمستوى قياسي

تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات الخميس لأدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي منذ مايو الماضي، بعد فشل محاولات البنك المركزي التدخل في سوق المال لطمأنة المستثمرين.

وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تآكلت قيمة العملة التركية بنحو 2.55% إلى 7.2271 أمام الدولار، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة، وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد السندات الحكومية لأعلى مستوى في 3 أشهر، وفي البورصة، خسر مؤشر الأسهم الرئيسي 4.8%، ليكون الأسوأ بين أسواق الأسهم في الدول النامية.

وذكرت الوكالة المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، أنّ أساس الاضطرابات التي تمر بها الليرة يعود للمخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتي أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبي إلى الخارج.

وأوضحت "بلومبرج" أنّ المسؤولين الأتراك يمارسون ضغوطاً على البنوك المملوكة للدولة لدعم الليرة عن طريق زيادة مبيعات الدولار، بدلاً من رفع أسعار الفائدة أو كبح المعروض من الائتمان.

وكان البنك المركزي التركي أقدم 9 مرات متتالية على خفض أسعار الفائدة بنحو ما إجماليه 1.575 نقطة أساس منذ يوليو 2019 قبل التوقف لمدة شهرين حتى الآن، وفي أثناء ذلك وفرت البنوك حوافز ائتمانية وضخ صناع السياسة المزيد من السيولة من خلال طرح السندات الحكومية.

ويرى خبراء "جولدمان ساكس" و"أوكسفورد إيكونومكس" أنّ هناك فرصة لرفع الفائدة في وقت قريب، حيث تعد تكاليف الاقتراض الرسمية في تركيا من بين الأدنى في العالم، وكانت أقل من الصفر على مدار العام.

والبنك المركزي التركي في آخر اجتماعاته في 23 يوليو الماضي، أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 8.25% للشهر الثاني على التوالي بعد دورة تيسير استمرت لنحو عام، بعد أن خفضها عند 24%.