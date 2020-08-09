حظك اليوم الأحد 9-8-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج السرطان بقدرةٍ كبيرة على السفر في عالم الأحلام، كما أنّه شخصية رومانسية جدًا، ومرهف الحسّ.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك، تذكر أن السرعة لن تفيد إذا أهملت التفاصيل في سعيك لهدفك وتحكم في ردود أفعالك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون أكثر صبرا ومرونة إذا واجهت جمودا وتعنتا في حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.