عبدالعال يرسل منشورا إلى الأحياء لاستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء دون معوقات

أرسل اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منشورا إلى رؤساء الأحياء باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد اللواء ابراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، لـ"الوطن" أن الأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح، داعيا المواطنين إلى الإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا اعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا مؤكدا أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.