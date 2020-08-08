وزير الدولة الاتحادي للزراعة بالهند يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الدولة الاتحادي للزراعة بالهند كايلاش شودري، إيجابية اختباراته الطبية لوباء كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقال شودري، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وأوردتها قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم، "بعد الاختبار الذي أجري الليلة الماضية عقب ظهور أعراض، فإن تقرير الاختبار للفيروس لدي جاء إيجابيا".

وأضاف شودري: "يتعين على جميع الأصدقاء الذين تواصلوا معي خلال الأيام القليلة الماضية الحفاظ على مسافة مع أفراد أسرهم، وأن يجروا اختبارات لأنفسهم وأعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم مع مشاكل قليلة في التنفس، وأتناول العلاج تحت إشرف الأطباء في المستشفى".

وأشارت القناة الهندية، إلى أنَّ شودري، قد ذهب للعديد من المناطق خلال زيارة استمرت 3 أيام في الدائرة الانتخابية البرلمانية التابعة له بمدينة جيسلمير بالولاية ذاتها.

ويتلقى شودري العلاج اللازم في مستشفى مدينة جودبور في ولاية راجستان شمال غربي البلاد.

وفي إيران، أعلنت وزراة الصحة، اليوم، تسجيل 2125 إصابة و132 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية، إنَّ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 324 ألفًا و692 مصابًا حتى الآن، بينهم 4 آلاف و148 شخصا في وضع حرج.

وأضافت لاري، أنَّ عدد المتعافين من الفيروس بلغ 282 ألفًا و122 شخصا، فيما ارتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 18 ألفًا و264 حالة وفاة.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الصحة، إلى أن مليونين و661 ألفاً و965 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بكورونا في أنحاء البلاد حتى الآن.