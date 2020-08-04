ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في إيران إلى 314 ألفًا و786 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، تسجيل 2751 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، و212 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 314 ألفًا و786 إصابة والوفيات إلى 17 ألفًا و617 حالة وفاة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "إنه من بين هذه الحالات 4 آلاف و132 حالة في وضع حرج، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 272 ألفًا و535 شخصًا حتى الآن".

وأشارت لاري، إلى أن هناك مليونين و560 ألفًا و374 شخصًا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" في أنحاء البلاد حتى الآن.

أندونيسيا تسجل 1922 إصابة بالوباء

وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1922 إصابة مؤكدة جديدة بالوباء، و86 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات صادرة عن الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كوفيد-19 المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 115 ألفا و56 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5 آلاف و388 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "ذا جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس كورونا ليصل إلى 72 ألفا و50 حالة، ومن بين حالات الإصابة الجديدة المُعلن عنها اليوم، سُجلت 410 إصابات في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الإندونيسية حتى الآن إلى 23 ألفا و26 إصابة، فيما سُجلت 430 إصابة في مقاطعة جاوة الشرقية.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 295 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 53 ألفا و346 إصابة.

وأوضحت الوزارة السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تتضمن سنغافوريا وأحد حاملي تصاريح العمل، موضحة أنه يوجد 7 حالات وافدة من الخارج تم وضعهم قيد حجر صحي منزلي لدى وصولهم سنغافورة.

وأشارت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، إلى أن الإصابات الأخرى ظهرت بين العمال المهاجرين المقيمين في مساكن جماعية.

ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة لتظل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 27 حالة، في حين توفى 15 مصابا بالفيروس لأسباب أخرى.