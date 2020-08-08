ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية لـ21 شخصا

أعلنت مصادر محلية في كوريا الجنوبية، ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي شهدتها العاصمة سول والمناطق الوسطى من البلاد إلى 21 شخصًا، فيما لا يزال 11 آخرين في عداد المفقودين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، عن مصادر محلية كورية قولها: إنَّ الفيضانات التي تشهدها البلاد أدت أيضا إلى نزوح أكثر من 2500 شخص وتدمير أكثر من 8 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في البلاد، مشيرة إلى أنَّ رجال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن المفقودين وعن ضحايا آخرين وسط الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار العارمة التي تشهدها البلاد.

وتشهد أجزاء من كوريا الجنوبية هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية منذ أكثر من 45 يومًا متتالية ما تعد أطول مدة منذ عام 2013.