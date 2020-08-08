شقيق ضحية حادث كوبري ستانلي يرحل بنفس الطريقة

لقي شقيق ضحية حادث غرق كوبري ستانلي الشهير بمحافظة الإسكندرية، مصرعه في حادث سير بمدينة مرسى مطروح.

ووقع حادث السير، اليوم، في منطقة شارع علم الروم، لفظ خلاله، أحمد حسن أخصائي التمريض بمستشفى حميات مطروح أنفاسه الأخيرة، في حادث سيارة.

وتبين أن المتوفى شقيق ضحية حادث كوبري إستانلي بالإسكندرية محمد حسن، الذي توفي إثر اصدام سيارة به أعلى الكوبرى، ليسقط من أعلى أسفل الكوبرى جثه هامدة، منذ ما يقرب من عامين، وظل يبحث عنه الغطاسون عدة أيام حتى نجحو في انتشال الجثمان، من البحر.

وتوفي "أحمد" من مدينة مطروح في حادث مشابه خلال تواجده في الشارع.

ونعت إدارة التمريض بمديرية الصحة بمطروح، والعديد من المستشفيات ومنهم مستشفى الحميات ومستشفى مطروح العام زميلهم، مؤكدين حسن خلقه وتفوقه في العمل.