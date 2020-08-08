تجديد حبس ريناد عماد 45 يوما في قضية الفيديوهات الفاضحة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس المتهمة ريناد عماد، بطلة فيديوهات الرقص على تيك توك، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهم إنشاء حساب إلكتروني واستغلاله في بث مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن في طياتها دعوة للتحريض على الفسق وإذاعة المقاطع للكافة دون تمييز مقابل حصولها على استفادة مالية، وبعد انتهاء الجلسة، أعادتها قوات الأمن، إلى محبسها بالقناطر، مجددا.

وكشفت التحريات عن أنّ الفتاة طالبة جامعية ومقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية، ودائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة، خشية ضبطها عقب تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها، وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال وجودها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بإنشائها قناة على يوتيوب، باسمها، تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على استفادة من ورائها بمدى اتساع أعداد المشاهدين.

وأضافت انها تحصل على المقابل النقدي من خلال تحويلات مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وأمكن ضبط (2 هاتف محمول "محمل عليهما بعض مقاطع الفيديو مصورة بذات الأسلوب المشار إليه" – مبلغ مالي).