فيديو.. إسرائيل وراء عدم تصنيف قطر كدولة راعية للإرهاب

"دولة قطر داعمة تاريخية للإرهاب على أعلى مستوى".. تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان سيلحقه تصنيف قطر دولة راعية للإرهاب لكن إسرائيل منعت ذلك وساعدت قطر على التخلص من الضغط الأمريكي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وكشفت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن مساعدة إسرائيل لقطر أثناء أزمتها مع الرباعي العربي بسبب دعمها للإرهاب والتطرف والتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن إسرائيل وقفت ضد تشريع قدم في الكونجرس كان من شأنه أن يصنف قطر كدولة "راعية للإرهاب".

ودافعت إسرائيل عن قطر بسبب كونها تستخدم نفوذها من أجل تأكيد تعاون جميع الأطراف بما يخدم مخطط "صفقة القرن" لصالح الاحتلال الإسرائيلي، كما تربط قطر وإسرائيل علاقات اقتصادية قوية منذ تولي الأمير السابق ‏حمد بن خليفة الحكم حيث افتتح رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها "شيمون بيريز" مكتباً تجاريا إسرائيليا في قطر هو الأول من نوعه في المنطقة.

كما تم التوقيع على اتفاقية لبيع الغاز القطري إلى إسرائيل وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب وما زالت تلك العلاقات قوية في عهد تميم بن حمد الأمر الذي استدعى إسرائيل للتوسط فورا لصالح حليفتها قطر.