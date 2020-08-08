حريقين بتركيا.. النيران توقف العمل بمصنع تويوتا وتلتهم بساتين الزيتون

شهدت تركيا مساء اليوم السبت، حريقين هائلين في منطقتين مختلفتين الأول في مصنع تويوتا للسيارات، والثاني في بستان زيتون في قرية السليمية بمقاطعة موغلا التركية.

واندلع حريق في مصنع تويوتا للسيارات في حي عريفية بمنطقة صقاريا التركية، ما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإيقاف العمل بالمصنع إلى أجل غير مسمى وفقا لموقع "تركيا الآن".

ووفقا للخبر الذي نشره موقع "جمهورييت"، فقد نشب الحريق في المصنع في تمام الساعة التاسعة، فجأة خلال عملية تحضير الطلاء في ورشة الطلاء أثناء أعمال الصيانة المجدولة، وأسفر عن إصابة شخصين قبل أن تتدخل فرق الإطفاء لإخماد النار والسيطرة علي الحريق.

ومن جهة ثانية، اندلع حريق هائل في بستان زيتون في قرية السليمية بمقاطعة موغلا التركية، قبل قليل، فيما لم تتوصل السلطات إلى أسباب الحريق أو حصر الخسائر والأضرار حتى الآن.

وأفادت "جمهورييت" في خبر عاجل لها اليوم السبت، بأن حريقًا هائلًا نشب في بستان الزيتون وسببه ليس معلومًا حتى الآن ووفقًا للمعلومات الواردة، انتشر الحريق في بستان الزيتون بفعل الرياح، وتم إرسال طائرات هليكوبتر ومرشات تابعة للمديرية الإقليمية للغابات وعمال الغابات إلى المنطقة.