وزير ألماني: ارتفاع الإصابات بكورونا بسبب السياح العائدين من تركيا

قال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إن عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بين السياح العائدين من تركيا في ازدياد مستمر، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وذكرت صحيفة "سوزجو" التركية: أدلى وزير الصحة الألماني ببيان جديد حول السياح الألمان العائدين من المحافظات التركية، مثل أنطاليا وإزمير وأيدين وموغلا.

وأوضح الوزير الألماني، أن عدد الإصابات بكورونا المستجد في ألمانيا في ازدياد مستمر.

وقال شبان: "يزداد معدل الإصابات بفيروس كورونا بين السياح العائدين من تركيا، وأحد أسباب ارتفاع معدل الإصابات مؤخرًا بألمانيا هو زيادة عدد الفحوصات".