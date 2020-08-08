رئيس جامعة حلوان يعلن بدء اختبارات القدرات

أجرى الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اليوم، زيارة تفقدية لكليات الفنون الجميلة والتربية الفنية، يرافقه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة والدكتور أحمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وذلك لمتابعة بدء اختبارات القدرات 2020، لطلاب الثانوية العامة والتعرف على مدى جاهزية الكليات لاستقبال الطلاب، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

وتبدأ اليوم كلية التربية الرياضية بنين بالهرم امتحانات القدرات وتستمر حتى يوم الخميس 20 أغسطس 2020 وفقا لما أقره المجلس الأعلى للجامعات بشأن مواعيد الاختبارات هذا العام.

كما تبدأ كلية التربية الموسيقية وكلية الفنون التطبيقية أعمال اختبارات القدرات يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020، وتعقد كلية التربية الرياضية بنات أول اختباراتها يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2020.