بدء اختبارات القدرات لكليتي التربية الرياضية والنوعية في كفر الشيخ

تفقد الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، برفقة الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، اختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والراغبين في الالتحاق بكليتي التربية الرياضية وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية النوعية.

وهنأ دسوقي الطلاب بمناسبة انتهاء المرحلة الثانوية، والتحاقهم بالحياة الجامعية متنميا لهم التوفيق. واطمأن رئيس الجامعة من الطلاب على راحتهم وتسهيل كافة الإجراءات لهم، وتواجد اللوحات الإرشادية.

وقال دسوقي، إن إدارة الجامعة حرصت على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق تيسيراً على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع الجامعة على شبكه الإنترنت http://www.kfs.edu.eg/.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة أنهت استعداداتها من إعداد مقار لجان اختبارات القدرات للطلاب، بتخصيص 6 معامل لمكتب التنسيق المركزي للجامعة.

وبدأت اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية "شعبتي التربية الموسيقية والفنية" اعتبارًا من اليوم السبت وحتى 20 – 8 – الحالي، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تسجيل الطلاب على موقع تنسيق اختبارات القدرات وتقديم الأوراق المطلوبة وهي أصل رقم الجلوس و2 صورة من رقم الجلوس و2 صورة من بطاقة الرقم القومي، و2 صورة شخصية والإيصال المطبوع من موقع التنسيق بحجز اختبارات القدرات.