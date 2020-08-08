الجالية المصرية بالسعودية: "انزل شارك" شعارنا بانتخابات مجلس الشيوخ

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، لـ"الوطن"، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التوعوية خلال الأيام الماضية لدفع أبناء الجالية المصرية للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وشدد "حنفي" على أنه لم يتم توجيه أي شيء لأبناء الجالية بالتصويت لحزب ما أو مرشح ما، وإنما كنا ندعو للمشاركة تحت شعار "انزل شارك"، وخصوصا أن حق المصريين في الخارج حق كفله الدستور بعد انتظار، ويجب أن يكون لدينا حرص عليه.

وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ الأحد في استحقاق دستوري يأتي لدعم الحياة النيابية في مصر بانتخاب الغرفة الثانية للبرلمان.

وسيتم التصويت عبر البريد السريع، نظرا للمخاوف من فيروس كورونا المستجد، حيث يتوجه المصريون في الخارج للتصويت في 124 دولة.