اجتماع بـ"الوطنية للصحافة" لمناقشة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ

عقدت غرفة متابعة انتخابات مجلس الشيوخ بالهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، اجتماعًا برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي وعضوية كل من الدكتور أحمد مختار، والدكتورة فاطمة سيد أحمد، ووليد عبدالعزيز، ومروة السيسي.

شهد الاجتماع مناقشة ما تمّ رصده ومتابعته خلال الأيام الماضية لما تناولتة الصحف القومية والبوابات الإلكترونية التابعة لها للإعداد والتجهيز لتغطية العملية الانتخابية.

وتناولت اللجنة أهمية تحفيز الصحف القومية والبوابات الإلكترونية المواطنيين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات والحرص على استكمال العملية الديمقراطية التي تمثلها الغرفة النيابية الثانية، وما ستحققه من مكاسب لصالح المواطنين.

وطالبت اللجنة بضرورة التواصل مع رؤساء التحرير بالإصدارات القومية لتذليل أي عقبات مع المتابعة الدقيقة للعملية الانتخابية والالتزام بالإجراءات التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات.