"الداخلية" تعلن استنفار قواتها لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

أنهت أجهزة وزارة الداخلية، استعدادتها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات "مجلس الشيوخ 2020"، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تمّ مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية لترسخ دعائم الأمن والنظام وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين في أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

"الداخلية" تهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط تأمين انتخابات الشورى

وأعلنت وزارة الداخلية، أنَّه تمّ التأكّد من الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكل الطرق والمحاور المؤدية لها، مع تسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وتشديد إجراءات تأمين المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام.

توجيهات لقوات تأمين الانتخابات باليقظة التامة وتنفيذ المهام بمنتهى الدقة والحزم

وأجرى مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، وتأكيد ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بأداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة والحزم، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وشددت وزارة الداخلية، على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الإنتخابات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.