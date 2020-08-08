عمال الرعاية الصحية في بريطانيا يحتجون مطالبين بزيادة الأجور

احتشد المئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية في المدن البريطانية السبت، مطالبين الحكومة بالاعتراف بعملهم الشاق خلال جائحة فيروس كورونا من خلال منحهم زيادة كبيرة في الأجور.

في لندن، توجه المتظاهرون - الذين وضع معظمهم الكمامات والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي - إلى بوابات داونينغ ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وهم يرددون هتاف "بوريس جونسون، اسمع صرخاتنا. اعطنا رواتب لائقة أو غادر" وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وأشادت الحكومة والشعب البريطاني بجهود عمال الرعاية الصحية ووصفوهم بالأبطال خلال الوباء. لكن البعض قال إن خفض الإنفاق العام الذي انتهجه جونسون ورؤساء الوزراء السابقون من حزب المحافظين خلال السنوات العشر الماضية جعل خدمة الصحة الوطنية التي تمولها الدولة تكافح من أجل تدبير نفقاتها.

وحمل أحد المتظاهرين في غلاسكو باسكتلندا لافتة مكتوب عليها "كفى ثناء فارغًا. (نريد) زيادة عادلة ". وكتب على أخرى "من أنقذك يا بوريس؟"

وأصيب جونسون بفيروس كوفيد -19 وأمضى ثلاث ليال في العناية المركزة في مستشفى سانت توماس في لندن. وقدم الشكر في وقت لاحق للعاملين هناك لإنقاذهم حياته.

وعبرت الممرضات ومساعدو الرعاية والأطباء المبتدئون عن غضبهم لأنهم استبعدوا من خطط زيادة رواتب نحو مليون عامل في القطاع العام لأن لديهم عقدًا مختلفًا مع الحكومة.

فقال ديف كار، الممرض بالرعاية المركزة في مستشفى سانت توماس، إن العمل خلال تفشي المرض كان "أصعب شيء فعلته في حياتي ونحن جميعًا منهكون."

وأضاف "نعاني بشدة. وعلاوة على ذلك، فإنهم يمنحون 900 ألف عامل في القطاع العام زيادة في الأجور - ولا أواجه مشكلة في ذلك - لكنهم استثنونا".

واستطرد قائلا "أنا غاضب للغاية. متعب وغاضب. لقد سئمنا".