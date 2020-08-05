رئيس التحرير

محمود مسلم

بوريس جونسون: بريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة للبنان عقب انفجار بيروت

كتب:

أ ش أ
12:05 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
انفجار بيروت

انفجار بيروت

 قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إلى لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من الأشخاص.

وأعرب جونسون، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، عن تعاطفه مع المتضررين جراء هذا الحادث الرهيب، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بأية طريقة ممكنة بما في ذلك للمواطنين البريطانيين المتضررين.

اقرأ المزيد:

بدء الجلسة الطارئة للحكومة اللبنانية لبحث تداعيات انفجار بيروت

بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا انفجار بيروت

مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الإثنين المقبل لبحث تداعيات انفجار بيروت

محافظ بيروت: تقرير أمني من 2014 حذر من حدوث انفجار في بيروت