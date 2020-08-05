بوريس جونسون: بريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة للبنان عقب انفجار بيروت
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أ ش أ
12:05 م | الأربعاء 05 أغسطس 2020
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة إلى لبنان في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف من الأشخاص.
وأعرب جونسون، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، عن تعاطفه مع المتضررين جراء هذا الحادث الرهيب، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بأية طريقة ممكنة بما في ذلك للمواطنين البريطانيين المتضررين.