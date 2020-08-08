سقوط طالبة من شرفة منزلها بالدور الثالث أثناء تنظيف سجادة

لقيت طالبة بكلية التجارة بجامعة دمنهور بالبحيرة مصرعها، اليوم، إثر سقوطها من شرفة منزلها بالدور الثالث، بشارع البطاط بمنطقة أبو الريش، أثناء قيامها بتنظيف سجادة من الأتربة.

وكان قسم شرطة دمنهور، تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى دمنهور التعليمي، يفيد وصول "مروة ع.س" 18 سنة، طالبة بكلية التجارة جامعة دمنهور، جثة هامدة.

بالفحص والتحرى تبين أنه أثناء قيام المتوفية بتنظيف سجادة بشرفة الشقة بالدور الثالث اختل توازنها وسقطت.

حُرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.