ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا

ارتفع عدد قتلى الأمطار الغزيرة، التي استمرت أسبوعا في كوريا الجنوبية إلى 28 شخصا، اليوم، مع فقدان 11 شخصًا وإصابة 8 آخرين، فيما نزح نحو 4500 شخص، وفقًا للمركز الوطني الكوري الجنوبي للسيطرة على الكوارث.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الأمطار الغزيرة تسببت في إحداث فوضى في جميع أنحاء البلاد منذ 1 أغسطس الجاري، نظرا لموسم الرياح الموسمية الطويل.

ولا تشمل حصيلة القتلى تلك، انقلاب ثلاث سفن في سد يويام في تشونشيون على بعد 85 كيلومترًا شرق العاصمة سول، ما أسفر عن مقتل شخص وفقدان خمسة، وتم تصنيفها على أنها حادث بحري.

وحدد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، أمس الجمعة، سبع مناطق مدمرة كمناطق كوارث خاصة، مما يجعلها مؤهلة للحصول على دعم الدولة في جهود إعادة الإصلاح.