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محمود مسلم

كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليون دولار إلى لبنان

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أ ش أ
10:57 ص | الجمعة 07 أغسطس 2020
تفجير لبنان

تفجير لبنان

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن حكومة البلاد قررت تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة مليون دولار أمريكي إلى لبنان.

وقالت الوزارة وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، إنها تأمل في أن تسهم هذه المساعدات الإنسانية الطارئة في تحقيق الاستقرار في حياة الشعب اللبناني وترميم الأضرار في أسرع وقت ممكن.

ووقع انفجار ضخم في العاصمة اللبنانية بيروت خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، فضلًا عن أضرار مادية فادحة.

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