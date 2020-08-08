"الكتائب اللبناني": مؤسسات بلدنا محتلة ونريد تحقيق دولي بحادث بيروت

قال باتريك بريشا، المتحدث باسم حزب الكتائب اللبناني، إن الحزب أعلن اليوم، استقالة النواب الثلاث أعضاء البرلمان، كما أن الحزب، لم يشترك منذ 7 سنوات في الحكومة، لأنهم لم يستطيعوا أن يكونوا شهداء زور على الأداء الفاسد وغير المسؤول لإدارة البلاد.

وأضاف "بريشا"، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار "TEN"، أن الحزب حاول أن يجري تغيير داخل المؤسسات منذ عامين، لكن للأسف المؤسسات اللبنانية محتلة، مؤكدا أن هناك احتلال للقرار اللبناني داخل المؤسسات، إذ يتم تشكيل لجان نيابية، وفي النهاية لا تصل لنتيجة، كما أنه تقدم طعون لكن تُرفض لأن القضاء مُسيس.

وأشار إلى أن لبنان مُحتل من بعض السياسيين، تعودوا أن يظلوا في السلطة على حساب وجود اللبنانيين، "نحن في لبنان نعيش على ما يقوله الإعلام، ولا يوجد معطيات، لا يوجد ثقة في أي شيء يصدر عن جهة مسئولة في لبنان، وطالبنا بالتحقيق الدولي في حادث مرفأ بيروت، ليس لتدويل القضية ولكن لأن الثقة مفقودة".