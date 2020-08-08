"الصحة": نتابع نتائج لقاحات كورونا في العالم .. وعلى كبار السن الحذر

عقب الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، على تصريح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن الكمامة وحدها غير كافية للوقاية من الفيروس، قائلا: "الكمامة مهمة لمنع انتقال الرذاذ عن طريق الأشخاص".

وتابع حسني في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، لابد من التخلص من الكمامة بطريقة آمنة، فالتخلص من الكمامة بشكل آمن ضروري، وعلى المواطن آلا يلمس الكمامة من ناحية وجهه، ويجب وضعها في سلة قمامة مغلقة.

ووجة رسالة للمواطنين، خاصة كبار السن، بضرورة البعد عن التزاحم، وفي حالة وجود أي عرض من أعراض كورونا، لابد من العزل الفوري والذهاب إلى المستشفى.

وعن نتائج اللقاحات التي دخلت النتائج النهائية، وأعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن مصر تتابع كل ذلك، وخاصة لقاح اكسفورد لحجز حصتها، وهي 30 مليون جرعة.

وذكرت وزارة الصحة، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 95147 حالة، من ضمنهم 50553 حالة تم شفاؤها، و4971 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما خصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: نسخة اندرويد

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