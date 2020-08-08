"السبع": عروض تخفيضات قبيل دخول موديلات السنة الجديدة

قال علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، إن قطاع السيارات المصري قد أصيب بالشلل بدءً من النصف الثاني من مارس وحتى النصف الأول من مايو، ذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة المصرية لمكافحة كورونا وفي مقدمتها وقف عمليات استخراج وتجديد تراخيص السيارات.

وأشار الى أن الشركات دائما ما تطلق عروض التخفيضات قبيل دخول موديلات السنة الجديدة للتخلص من مخزون الموديلات القديمة، والتي عادة ما كانت تطرح خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

ولفت في تصريحات لـ"الوطن" إلى أن تراجع المبيعات الذي شهده السوق خلال الأشهر الماضية لا يعد إحجامًا عن الشراء، ولكن انتظارًا من جانب المستهلكين لحين استقرار الأوضاع الصحية بالبلاد وبدء التعايش مع الفيروس.