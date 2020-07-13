رئيس شعبة السيارات: السوق يحتاج إلى وقت لتطبيق قرار تحويل السيارات

رحب اللواء عفت عبد العاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة تجارة القاهرة بقرار التحويل، مؤكد أن الجميع مع توجهات الدولة ورؤيتها، وهذا توجه عالمى للكهرباء والغاز.

وأضاف أن السوق تحتاج إلى وقت للتطبيق مهلة، مؤكدا أنها الحل الأمثل لسوق السيارات والقضاء على السلوكيات غير الآدمية التي تحدث نتيجة عدم ملاءمتها للصحة العامة، لافتا إلى أن السيارة القديمة "عاملة ربكة فى السوق" ليس لها قطع غيار وأكثر ضرارا.

وفى السياق نفسه، قال إن هناك إرباكا فى سوق السيارات المستعملة، وخاصة ما قبل 1990، حيث سيطر على السوق حالة من عدم البيع والشراء ونزول لأسعار المستعمل لأدنى سعر.