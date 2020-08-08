الجنايات تواصل محاكمة 12 متهما في "أحداث مجلس الوزراء" غدا

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدًا الأحد، جلسات إعادة محاكمة 12 متهمًا، في قضية "أحداث مجلس الوزراء".

ونسبت النيابة العامة للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف، لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية منها مباني مجلسي الشعب والوزراء والمجمع العلمي وإتلافها.

كما نسبت إليهم، تهم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، وحيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين.