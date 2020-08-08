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أحمد موسى: لبنان يتغير وحسن نصر الله على المشانق في قلب بيروت

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محمد عزالدين
09:51 م | السبت 08 أغسطس 2020
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن لبنان ينتفض، ومئات الآلاف يتظاهرون في الشوارع، من أجل إسقاط النخبة الحاكمة والحكومة وحل البرلمان، مشيرا إلى أن حديث الحكومة للشعب اللبناني لم يغير شيئا.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن المتظاهرين حاولوا اقتحام وزارات، الخارجية والبيئة والاقتصاد، وهناك محاولة لاقتحام البرلمان، والهدف من المظاهرات هو البرلمان والحكومة.

ولفت موسى إلى أن هناك عشرات الضحايا واشتعال الحرائق واشتباكات وإطلاق رصاص مطاطي، وهناك مطالب بمحاسبة كل من تسبب في وصول شحنة المتفجرات من جورجيا.

وأشار إلى أن الشعب اللبناني رفع المشانق في قلب بيروت وعليها صور حسن نصر زعيم حزب الله، مؤكدا أن لبنان يتغير وما كان لن يكون.

وأردف أن حزب الله يسيطر على طرابلس وميناء ومطار بيروت وأكثر من 20 نقطة حدودية سواء من خلال عناصره أو أنصاره.

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