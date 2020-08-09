نور شاهدة على انفجار بيروت: كنا قريبين من الموت وأسرة لبنانية استضافتنا

قالت نور أشرف، إحدى شهود العيان على انفجار بيروت، إنها وخلال رحلتها مع 4 من صديقاتها كن من المفترض المكوث في منزل بالقرب من مرفأ بيروت بمنطقة اسمها "مرمي خايل" والذي انفجر تماما، غير أن الأقدار دفعتهن للمكوث بأحد الفنادق القريبة نسبيا من المرفأ، وهو الفندق الذي انفجر بالكامل أيضا جراء الانفجار.

وأضافت "نور"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الانفجار قد خلف عددا كبيرا من المصابين والجرحى والقتلى، ما دفع الجميع لمساعدة بعضهم البعض في إيصال المصابين للمستشفيات وإسعافهم: "الناس كانت بتموت وبتفكر في اللي حواليها، عربيات الناس كانت بتجري بتشوف مين اللي عايز يروح المستشفى"، موضحة أن هناك أسرة لبنانية قامت بتبني الـ4 فتيات وإقامتهن في منزلهم الخاص: "حاجات كتير في بيتهم كانت مدمرة بس الكل كان بيشيل بعض وبيحسسونا أن مفيش حاجة".

وأكدت أن السفارة المصرية قامت بجلب جوازات السفر الخاصة بهم من الفندق وقاموا بإرسالهم إلى المطار ومن ثم قدموا إلى مصر، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من اللبنانيين قاموا بالاتصال بهم للاطمئنان عليهم حتى بعد إعادتهم إلى مصر.