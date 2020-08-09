شاهد عيان على حادث بيروت: الكل كان بيصرخ

قالت نور عمرو، إحدى شهود عيان انفجار بيروت، إن ما حدث لا يمكن وصفه، حيث شعر الجميع بأحاسيس كثيرة ومختلفة في فترة قليلة، وكان الجميع ينتظر وقوع انفجارات أخرى.

وأضافت "عمرو"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنها ذهبت للبنان بصحبة 4 من أصدقائها من أجل السياحة وقضاء إجازة عيد الأضحى، غير أنه وبعد مكوثهم مدة 5 أيام بدأت البلد في فتح أبواب الأسواق أمام الأشخاص، وأثناء سير المواطنين في الشارع وقع زلزال كبير يعقبه انفجار كبير عصف بالجميع، موضحه أنها وخلال تلك اللحظة سعي الجميع للحفاظ على أرواح المحيطين بهم: "ناس كتير كانت بتصرخ بحجات مختلفة وإحنا مكناش فاهمين حاجة".

وأكدت أنه ومن شدة الانفجار شعر الجميع بأن الانفجار وقع أسفله وليس بعيدا عنه، وهناك الكثير من الأطفال لم يجدوا ذويهم، ما تسبب في صدمة كبرى لكل من حضر ذلك الانفجار: "أنا مش عارفه أحنا رجعنا أزاي وأزاي بقينا هنا".

وتابعت: "كلمنا ناس هنا وبعدين لقينا السفارة بتكلمنا على موبايل واحدة صحبتنا، وأقل حق لينا عليهم أننا نعملهم حاجة ونساعد الشعب اللبناني على المصاب الأليم الذي وقع له، وعايزين شعب لشعب مش حكومات، وعايزين نساعدهم بأغذية ولبس وأدوية ومهندسين ومصممين والمنازل، كل ده وقع".