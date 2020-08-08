أصالة تستعيد ذكريات رحلتها إلى لبنان مع مايا دياب.. وسوسن بدر تعلق

استعادت الفنانة السورية أصالة، ذكريات رحلتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بصحبة الفنانة مايا دياب، بنشر صورة لهما سويا عبر حسابها الخاص بـ"إنستجرام".

وعلقت أصالة على الصورة: "بمكان بسيط جدا بس حلو للغاية، عندّ صخرة منحوتة بالطّبيعة.. البحر قريب وأغاني لبيروت قديمة.. رفقة لطيفة وأصدقاء مُحبّين.. صبايا وشباب بيشتغلوا بسّ ليزرعوا فرح وذكرى مابتروح لو راح المكان".

وأضافت: "‏رفيقة جمعتني معها كلّ التّفاصيل الّلي بتروح مع النّاس لمّا بيكبروا.. تفاصيل صغيرة مجموعها حياة، بتجتمع كلّها ببيروت، ومابتروح هالتّفاصيل لأنّها موجوده بتكوين النّاس.. ورح نرجع سوا نبني ونجمّع كلّ الّلي تكسّر لنعمل لوحه جديده لصبيّه رح ترجع توقف على المرايه وتشوف حالها حلّوه حتّى بجروحها.. وأنا ومايا رح نقعد قريب عالصّخره الّلي مافي شي بيشيلها من مكانها.. ياربّ قريب".

وعلقت الفنانة سوسن بدر على الصورة قائلة: "قريب إن شاء الله نحتفل كلنا بلبنان الجميلة".

يذكر أن المطربة السورية أصالة، كانت أطلقت أغنيتها الجديدة "اتحبني" عبر موقع يوتيوب، كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير وتريات سعيد كمال، ‏إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios - الكويت، إشراف عام هزيم‏ تصميم، الفيديو جديد ميوزك.