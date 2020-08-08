حمدي المرغني يدعو لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوي: "حالته صعبة جدا"

وجه الفنان حمدي المرغني، رسالة خاصة لـ"اليوتيوبر" مصطفى حفناوى، خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "المرغني": "ربنا يشفيك يا مصطفى وتقوم بالسلامة، وتبقى أحسن من الأول كمان، ربنا يطمن أهلك عليك وحبايبك".

وأضاف، "أدعوا لمصطفى حالته صعبة جدا جدا، محدش عارف يمكن دعوة واحدة، ربنا يجعلها سبب شفاؤه، اللهم اشفيه واشفي كل مريض يارب".

وتفاعل عدد من الفنانين ورواد السوشيال ميديا مع حالة اليوتيوبر مصطفى حفناوى، متمنين من الله شفاءه.