وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول الدور الاجتماعى للوزارة غدا

يناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية بالقاهرة "جامعة الأزهر"، في التاريخ والحضارة حول موضوع: "الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية (1372-1391هــ) – (1952-1971م)"، للباحث محمد محمود إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ويشارك في المناقشة كل من:

1- الدكتور محمد مختار جمعة مبروك وزير الأوقاف، أستاذ الأدب والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، وعضو مجمع البحوث الإسلامية (مناقشًا خارجيًا).

2. الدكتور عبدالواحد النبوي عبدالواحد أستاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية، ووزير الثقافة الأسبق– (مناقشًا داخليًا).

3. الدكتور مصطفى محمد محمد رمضان أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا).

4. الدكتور عبدالجواد صابر إسماعيل أستاذ التاريخ والحضارة المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة (مشرفًا مشاركًا).