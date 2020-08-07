الأوقاف تحرر محضرا لأحد المرشحين لمجلس الشيوخ بمطروح

كشف الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن أن مديرية أوقاف مطروح أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التي عُلقت لصالح المرشح صابر رفاد على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح.

وأضاف "حسن"، أن الوزارة حررت محضرًا بالواقعة، تحت رقم 4364 لسنة 2020م، لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

وحذرت الوزارة كل من تسول له نفسه محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعها تحت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما يلزم بشأن المخالفة.