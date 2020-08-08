صور.. حملة بمطروح تضبط 142 كيلو لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمطروح من ضبط 142 كيلو جراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم، على المتابعة المستمرة لضبط أى مخالفات، لجميع ما يقدم للمواطنين من سلع أو منتجات غذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع إحكام الرقابة وضبط الأسواق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات، مع مراجعة كل ما يتم تقديمه وعرضه للبيع، منعا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية.

وقال السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح إننا نظمنا حملة تموينية بالاشتراك مع قسم مباحث التموين والطب البيطري بمطروح، من خلال المرور على عدد من محلات الجزارة بمدينة مرسى مطروح، وأسفرت عن ضبط 142 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بقسم شرطة مرسى مطروح، واستكمال الإجراءات للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.