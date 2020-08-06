وكيل تعليم مطروح: انعقاد لجنة تظلمات الثانوية العامة السبت المقبل

أكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تشكيل لجنة لتلقى تظلمات نتائج الثانوية العامة للطلاب، مشيرا إلى أن عملها سيبدأ يوم السبت المقبل.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، اليوم الخميس، تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الطلاب سيقومون بدفع الحوالات في البنك وسيتقدموا بعدها للجنة التظلمات في مقر مديرية التربية والتعليم بمدينة مرسى مطروح، وسيتم إرسال التظلمات إلى الإسكندرية للكنترول الخاص بمطروح، وسيتم بحث التظلمات لأي طالب سيتقدم طبقا للتعليمات وزارة التربية والتعليم المنظمة.

وأشار إلى أن الوزارة جهزت قاعة المؤتمرات الكبرى بالمديرية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من الرش والتعقيم مع التشديد على ارتداء الكمامات للحفاظ على الصحة العامة للجنة والمترددين على مقر لجنة التظلمات.