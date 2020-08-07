رئيس مدينة مرسى مطروح: تحرير 30 محضرا وإزالة 150 حالة إشغال

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح عن ضبط 30 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتحفظ على 150 حالة تعدى على الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات المكبرة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم.

وقال "عبدالرازق"، اليوم، إنه جرى تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 975 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التى تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

وأضاف أنه يوميا يجرى على فترتين صباحا ومساءا، والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التى تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التى تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.

وناشد "عبدالرازق" أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من إنتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضارى للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.

ونبه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية لفرض الإنضباط بالشارع بالتزامن مع الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.