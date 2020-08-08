نجيب ساويرس عن انتقاده بعد تبرعه للبنان: الناس سيئة النية بشكل مزعج

استنكر المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الانتقادات التي طالته بعد تبرعه بمليون دولار للبنان، عقب تفجير مرفأ بيروت، موضحًا أن ما حدث في بيروت، كارثة شردت أكثر من 300 ألف شخص، "كل واحد حر في فلوسه وتصرفاته، يعني الخير ميبقاش خير، إلا لما الواحد يعمله في بلده بس؟".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن لا أحد يعرف ما يمنحه لبلده، كما أنه يرى أن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة، التي لم تأذي لبنان مثلما فعلت إيران وسوريا، وتعتبر أقرب دولة للبنان.

وتابع: "مفيش حد يعرف أنا بعمل إيه لبلدي، الناس سيئة النية بصورة مزعجة، في حد علق على تبرعي بالقول بإن أضع عيني على إعادة تعمير لبنان بعد تدمير مرفأ بيروت".

وعن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أكد رجل الأعمال، أنه في ظل تلك الجائحة لم يُسرح أيًا من العمالة التي تعمل في شركاته، أو حتى تخفيض مرتباتهم، كما تم العمل على تطهير وتعقيم كافة المكاتب والتكييفات، "كل موظف لابد أن يدخل بالكمامة وهناك تباعد بين المكاتب نحو 2 متر".