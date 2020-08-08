نيشان: أرجوكم لا ترسلوا مساعدات للدولة اللبنانية.. "راح يسرقونا"  

قدم الإعلامي اللبناني نيشان، التحية للشعب المصري، لتعاطفه مع الشعب اللبناني، قائلا: إنه مع الكوارث الكبرى الكل يتحد وتبقى الإنسانية، لافتا إلى أن التاريخ سيذكر انفجار مرفأ بيروت بأنه فاجعة كبرى، إذ أن الشعب اللبناني بأجمعه، يعيش حاليًا في حالة صدمة وغضب عارم.

وأضاف "نيشان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه الشعب اللبناني يشعر بعدم ثقة بالدولة والحكومة، وأمراء الحرب وزعماء المصارف والطوائف، "هذه الدولة سرقتنا، وسرقت شقى عمرنا، ونهبتنا، على مدار 40 سنة عشنا الحرب، كل عمرتنا نقول عندنا صمود، ولكن هذه المرة الفاجعة كبرى".

وتابع: "المساعدات التي بتيجي على لبنان، ياريت لكل الدول أرجوكم ما ترسلوا شي للدولة اللبنانية، راح يسرقونا ويبيعوها، جماعة نصابين حرامية"، لافتا إلى أن الطبقة الحاكمة تحكم لبنان إقطاعيا، أي يتوارثوا سياسيا وليس بسبب خبرتهم السياسية.