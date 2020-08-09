محافظ الإسكندرية ينذر أصحاب المحال: الالتزام بالقانون أو التشميع

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على البائعين وأصحاب المحال التجارية بسوق شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر التابع لحي منتزه أول، بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، قائلا "لن نسمح بأي تجاوزات أو تكرار المخالفات مرة أخرى، وأي بائع سيكرر المخالفة، سيتم تشميع المحل وإغلاقه شهرا كاملا وتوقيع الغرامة المالية اللازمة عليه.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي قادها محافظ الإسكندرية، بالأمس، لإزالة كافة التعديات والإشغالات بسوق شارع القاهرة ، تمهيدا لإزالة كافة الأسواق العشوائية بالمحافظة بعد توفير بدائل لها ، وذلك بحضور المهندسة سحر مسعود رئيس الحي، وممثلي كافة الجهات المعنية المشاركة في الحملة.

ولفت الشريف إلى أن الإسكندرية بها أكثر من 90 سوقا عشوائية مثل سوق القاهرة والمعهد الديني والثلاثين وغيرها، والباعة موجودون بها بصفة غير قانونية، مشيرا إلى أنه جارٍ العمل على نقلها لأماكن بديلة حضارية تليق بتاريخ ومكانة المدينة.

على الصعيد ذاته تفقد محافظ الإسكندرية شارع وباكيات سوق الثلاثين، والذي تم تأجيره للباعة منذ عام 2008، موضحا أن الباعة استغلوا تلك الباكيات كمخازن، وقاموا بالتعدي على الطريق بالشارع الرئيسي خارج الأماكن المخصصة لهم، وأكد أنه سيتم فتح تلك الباكيات مرة أخرى بعد وضع تصور حضاري لاستيعاب باعة سوق القاهرة وسيدي بشر تمهيدا لإزالتهما، وسيتم مطاردة كل المخالفين ومصادرة بضائعهم لحين التزامهم الكامل بأماكنهم والاشتراطات والضوابط القانونية.