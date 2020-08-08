تركيا تسجل 1172 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم السبت، أن الوزارة سجلت 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمختلف أنحاء تركيا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 239.622 إصابة، وارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 5 آلاف و829 حالة، بعد وفاة 16 مواطنًا اليوم وفقا لموقع "تركيا الآن".

ولفت قوجة إلى أن الوزارة أجرت اليوم 63.842 تحليلًا للكشف عن فيروس كورونا، وأن عدد الفحوصات التي جرت حتى اليوم بلغ 5 ملايين و202 ألف و370 فحصًا.