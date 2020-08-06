المرصد السوري: تركيا نقلت 300 مرتزق إلى ليبيا في 48 ساعة

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، أن النظام التركي نقلت دفعة جديدة من الفصائل الموالية لأنقرة إلى ليبيا، وذلك للقتال بجانب حكومة فايز السراج، المدعومة من تركيا، حيث وصلت دفعة جديدة خلال الـ48 ساعة الماضية، يبلغ عددها نحو 300 مقاتل من فصائل "السلطان مراد وفرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه".

وأشارت إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفعت إلى نحو 17 ألفاً و300 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد من مرتزقة الفصائل الموالية لتركيا نحو 6000 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل المرتزقة إلى معسكراتها وتدريبهم، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان المرصد السوري، وثق أن عدد القتلى في صفوف المرتزقة في ليبيا قد بلغ 481 مقاتلا، بينهم 34 طفلا دون سن الـ18، ومن ضمن القتلى قادة مجموعات.